Лобовиков Дмитрий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобовиков Дмитрий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Лобовиков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лобовикова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобовиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лобовикова Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
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