Лобовиков Дмитрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лобовиков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лобовикова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобовиков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Лобовикова Прасковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно