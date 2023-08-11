Каменщиков Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Груня Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Марфа Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Каменщиков Яков Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Каменщиков Яра Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно