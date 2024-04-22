Головастикова (Маркова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова (Маркова) Наталья Васильевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.01.1813 ст.

Муж: Головастиков Иван Герасимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Николай Иванович Салов, Евдоким Стефанович Стешов, Василий, Фёдор и Матвей Ивановичи Марковы, г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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