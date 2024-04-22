Головастикова (Маркова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1813 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Николай Иванович Салов, Евдоким Стефанович Стешов, Василий, Фёдор и Матвей Ивановичи Марковы, г... Показать все
Смерть
Неизвестно