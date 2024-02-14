Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения27.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович
Смерть
Неизвестно