Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

27.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932

Отец: Садретдинов Афзалетдин

Мать: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович

Смерть
Неизвестно

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