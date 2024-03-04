Босак Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак Виктор

Место рождения

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.

Дата рождения

09.06.1949

Дата смерти

04.03.2024

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1947 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949

Отец: Босак Сергей

Мать: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
12.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Брест, Беларусь
Рождение ребёнка
09.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Босак Альбина Босак

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Босак Альбина Босак

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Босак Альбина Босак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босак Альбина Босак

Смерть
04.03.2024
Беларусь
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