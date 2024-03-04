Босак Виктор
Место рожденияБеларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Дата рождения09.06.1949
Дата смерти04.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949
Отец: Босак Сергей
Мать: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
12.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Брест, Беларусь
Рождение ребёнка
09.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Босак Альбина Босак
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Босак Альбина Босак
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Босак Альбина Босак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босак Альбина Босак
Смерть
04.03.2024
Беларусь