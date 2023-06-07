Суров Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Суров Тимофей Лукьянов
Мать: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Акулина Михайлова
Смерть
Неизвестно