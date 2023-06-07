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Суров Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Суров Тимофей Лукьянов

Мать: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суров Григорий Иванов

Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Сурова Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Акулина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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