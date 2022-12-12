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Новик Федор Петрович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

1928 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
13.06.1927

Жена: Новик Александра Калиниковна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Новик Виктор Федорович

Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.03.1935

Сын: Новик Федор Федорович

Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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