Новик Федор Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1927
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.01.1928
Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна
Рождение ребёнка
04.03.1935
Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна
Рождение ребёнка
26.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новик Александра Калиниковна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно