Ильченко (Берко) Ольга Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова (Ильченко) Светлана Акимовна
Отец ребёнка: Ильченко Аким Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильченко Аким Андреевич
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1989