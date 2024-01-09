Иванцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1983

Отец: Иванцов Владимир

Мать: Иванцова Вера

Рождение ребёнка
15.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
25.11.2016

Жена: Иванцова Анастасия

Рождение ребёнка
02.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванцова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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