Иванцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1983
Отец: Иванцов Владимир
Мать: Иванцова Вера
Рождение ребёнка
15.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
25.11.2016
Жена: Иванцова Анастасия
Рождение ребёнка
02.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванцова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?