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(Шленскова) Александра Михайловна

Место рождения

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

03.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Шленсков Михаил Иванович

Мать: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1952

Сын: Салтыков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1954

Сын: Салтыков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.06.2018
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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