(Шленскова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти03.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Рождение ребёнка
15.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович
Рождение ребёнка
11.12.1952
Сын: Салтыков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович
Рождение ребёнка
30.01.1954
Сын: Салтыков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Салтыков Владимир Егорович
Смерть
03.06.2018
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия