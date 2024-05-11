Булдакова Александра Семеновна 05.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булдакова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Андрей Григорьевич

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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