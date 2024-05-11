Булдакова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно