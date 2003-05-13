Качин Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качин Александр Матвеевич

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Место рождения

д. Алешкино, Кежемского района

Дата рождения

23.08.1909

Дата смерти

13.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1909

Отец: Качин Матвей Дмитриевич

Мать: Качина Арина (Ирина) Семеновна

Рождение ребёнка
20.12.1928

Сын: Качин Аркадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Качин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Качин Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.05.2003

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