Качин Александр Матвеевич
Место рожденияд. Алешкино, Кежемского района
Дата рождения23.08.1909
Дата смерти13.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1909
Рождение ребёнка
20.12.1928
Сын: Качин Аркадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Качин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Качин Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.05.2003