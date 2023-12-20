Киселёв Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.
Сын: Киселёв Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна
Рождение ребёнка
11.09.1902 ст.
Дочь: Киселёва Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна
Рождение ребёнка
12.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна
Смерть
Неизвестно