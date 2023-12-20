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Киселёв Никифор Антонович

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Жена: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1902 ст.

Дочь: Киселёва Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1905 ст.

Сын: Киселёв Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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