Андриевский Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриевский Владимир Григорьевич

Андриевский Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1940

Дата смерти

23.02.2007 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1940

Отец: Андриевский Григорий Александровичь

Мать: Кривошеева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1965

Сын: Андриевский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1967

Дочь: Миронова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1969

Дочь: Андриевская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Романова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна

Смерть
23.02.2007 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close