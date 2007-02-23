Андриевский Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1940
Дата смерти23.02.2007 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1940
Рождение ребёнка
21.05.1965
Сын: Андриевский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1967
Дочь: Миронова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1969
Дочь: Андриевская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Романова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Барановская Ольга Ивановна
Смерть
23.02.2007 ст.