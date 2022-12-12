Неизвестно Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лосева Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лосева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лосев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно