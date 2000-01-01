Кац Максимиллиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац Максимиллиан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац Кэролайн

Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац Эмилия

Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац Юлиана

Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац Эльза

Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

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