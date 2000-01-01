Кац Максимиллиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац Кэролайн
Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац Эмилия
Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац Юлиана
Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац Эльза
Мать ребёнка: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда