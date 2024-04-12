Коропузова (Миронова) Варвара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коропузова (Миронова) Варвара Семёновна

Место рождения

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Миронов Семён

Мать: Миронова Жена

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Восприемник
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестная дочь: Перышкина Клавдия Павловна из д.Игониха (родная племянница)
Бракосочетание
Около 1901 ст.

Муж: Коропузов Александр Павлович

Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Дочь: - Александра Александровна

Отец ребёнка: Коропузов Александр Павлович

Лапино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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