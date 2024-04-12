Коропузова (Миронова) Варвара Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Миронов Семён
Мать: Миронова Жена
Восприемник
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестная дочь: Перышкина Клавдия Павловна из д.Игониха (родная племянница)
Бракосочетание
Около 1901 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Дочь: - Александра Александровна
Отец ребёнка: Коропузов Александр Павлович
Лапино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно