Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

22.12.1786

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Бахарев Корнил Никитич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Кожина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кожин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760 или 1762

Дочь: Алаева (Кожина) Арина Ивановна

Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кожин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
22.12.1786

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