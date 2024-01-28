Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти22.12.1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Бахарев Корнил Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Кожина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кожин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1760 или 1762
Дочь: Алаева (Кожина) Арина Ивановна
Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кожин Иван Дмитриевич
Смерть
22.12.1786