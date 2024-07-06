Всеволодский Василий Петрович 1570 — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволодский Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1570

Дата смерти

1610

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570

Отец: Всеволодский Петр

Мать: Наталья Дмитриевна Плещеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Всеволодский Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Всеволодский Роман Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1580

Сын: Всеволодский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1610

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