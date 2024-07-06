Всеволодский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1570
Дата смерти1610
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570
Отец: Всеволодский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Всеволодский Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Всеволодский Роман Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1580
Сын: Всеволодский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1610