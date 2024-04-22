Шевченко Лилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Лилия Николаевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

22.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1993

Отец: не указан

Мать: Шевченко Наталья Борисовна

Киев, Киевский уезд
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