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Гребеньщиков Платон Васильевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Василий Иванович

Мать: Анна Меркурьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гребеньщиков Николай Платонович

Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Гребеньщиков Павел Платонович

Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1885

Дочь: (Гребеньщикова) Анна Платоновна

Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Гребеньщиков Иван Платонович

Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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