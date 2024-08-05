Гребеньщиков Платон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Василий Иванович
Мать: Анна Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гребеньщиков Николай Платонович
Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Гребеньщиков Павел Платонович
Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.1885
Дочь: (Гребеньщикова) Анна Платоновна
Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Гребеньщиков Иван Платонович
Мать ребёнка: Евлампия Сергеевна
Смерть
Неизвестно