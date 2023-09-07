Драчева Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчева Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчев Николай Викторович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Кирилл

Отец ребёнка: Драчев Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчев Николай Викторович

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