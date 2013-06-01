Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1949
Дата смерти01.06.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949
Отец: Коршунов Игнат
Мать: Коршунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Балчугов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Евгений Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.1972
Дочь: Завитаева (Балчугова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Балчугов Сергей Петрович
Смерть
01.06.2013