Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1949

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949

Отец: Коршунов Игнат

Мать: Коршунова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Балчугов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Евгений Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.07.1972

Дочь: Завитаева (Балчугова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Балчугов Сергей Петрович

Смерть
01.06.2013

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