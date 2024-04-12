Серов Семен Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Семен Никитин

Место рождения

Бекренево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

05.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Никита Васильев

Мать: Афанасья Семенова

Бекренево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Сын: Серов Степан Семенович

Мать ребёнка: Серова Анна Иванова

Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Анна Иванова

Смерть
05.05.1901
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