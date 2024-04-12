Серов Семен Никитин
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти05.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Никита Васильев
Мать: Афанасья Семенова
Рождение ребёнка
21.10.1862
Мать ребёнка: Серова Анна Иванова
Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Анна Иванова
Смерть
05.05.1901