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Васинская Настасья Андреевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васинская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Васинский Григорий Александрович

Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Васинская Фёкла Александовна

Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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