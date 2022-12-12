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Красулини Алексей Филимонович

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Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Красулин Филимон Иванович

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Около 1942
24.11.1999. сведения о захоронениях кладбищ. П. Высокое, Новокузнецк. Алексей Филимонович Красулин
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