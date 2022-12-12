Красулини Алексей Филимонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Красулин Филимон Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Около 1942
24.11.1999. сведения о захоронениях кладбищ. П. Высокое, Новокузнецк. Алексей Филимонович Красулин