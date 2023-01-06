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Поршукова Виталина Витальевна
Поршукова Виталина Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.2023
Пол
Женский
Отец
Поршуков Виталий Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Шиндялова Анастасия Евгеньевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2023
Отец:
Поршуков Виталий Сергеевич
Мать:
Шиндялова Анастасия Евгеньевна
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