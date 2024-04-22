Лукиянова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лукиянов Степан
Мать: Лукиянова Арина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Моткова Нина Егоровна
Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мотков Владимир
Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моткова Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моткова Юлия Егоровна
Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотков Егор Иванович
Смерть
Неизвестно