Лукиянова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиянова Мария Степановна

Место рождения

Запрудье, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лукиянов Степан

Мать: Лукиянова Арина

Запрудье, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Моткова Нина Егоровна

Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мотков Владимир

Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моткова Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моткова Юлия Егоровна

Отец ребёнка: Мотков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотков Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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