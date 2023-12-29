Переслегина (Белоглазова) Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1855
Сын: Переслегин Александр Федоров
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Рождение ребёнка
22.04.1857
Сын: Переслегин Александр Младший Федоров
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов