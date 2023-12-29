Переслегина (Белоглазова) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переслегина (Белоглазова) Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1855

Сын: Переслегин Александр Федоров

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
22.04.1857

Сын: Переслегин Александр Младший Федоров

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

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