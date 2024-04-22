Пузыня (Маркевич) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня (Маркевич) Прасковья Николаевна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.10.1878 ст.

Дата смерти

24.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1878 ст.

Отец: Маркевич Николай Иванович

Мать: Маркевич Харитина Симоновна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.01.1901 ст.

Муж: Пузыня Ефим Прокофьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.

Дочь: Пузыня Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Дочь: Пузыня Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.05.1959
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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