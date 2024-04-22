Пузыня (Маркевич) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1878 ст.
Дата смерти24.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1878 ст.
Бракосочетание
07.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.
Дочь: Пузыня Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Дочь: Пузыня Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Пузыня Ефим Прокофьевич
Смерть
24.05.1959