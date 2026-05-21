Голицына (Бавыкина) КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА
женский, родилась 1907
умерла 1980
Супруги
Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ01.03.1909 г.р.
Дети
Голицын ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ23.01.1935 г.р.
Голицын МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ1936 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
23.01.1935
Сын: Голицын ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Смерть
1980