Голицына (Бавыкина) КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Бавыкина) КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1907

умерла 1980

Супруги
Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ01.03.1909 г.р.
Дети
Голицын ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ23.01.1935 г.р.
Голицын МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Муж: Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
23.01.1935

Сын: Голицын ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1936

Сын: Голицын МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Голицын СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
1980

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