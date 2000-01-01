Хвостова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Солдатова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Хвостов Александр Леонтьев
Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно