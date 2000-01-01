Хвостова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Солдатова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Хвостов Александр Леонтьев

Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Хвостов Максим Левонтьев

Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Левонтий Иванов

Смерть
Неизвестно
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