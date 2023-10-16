Протасевич Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1914
Дата смерти01.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1914
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Жданова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Протасевич Иван Иванович
Стрункино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
совхоз Стрункино, Сладсковский район, Тюменская обл.
Смерть
01.02.1992
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область