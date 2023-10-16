Протасевич Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасевич Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1914

Дата смерти

01.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1914

Отец: Ребрин Николай Николаевич

Мать: Ребрина Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Жданова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Протасевич Иван Иванович

Стрункино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
совхоз Стрункино, Сладсковский район, Тюменская обл.
Смерть
01.02.1992
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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