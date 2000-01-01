(Бурякова( Буречков )) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурякова( Буречков )) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буряков( Буречков ) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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