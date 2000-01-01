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Нина Степановна
Нина Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан
Мать
Не указана
Дети
Лариса
Наталья
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лариса
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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