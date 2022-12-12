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Заостровская Акилина Лукинична

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Место рождения

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1803

Муж: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Заостровский Василий Степанович

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Заостровский Иван Степанович

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Заостровский Яков Степанович

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Заостровская Александра Степановна

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Заостровский Герман Степанович

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Заостровская Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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