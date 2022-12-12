Заостровская Акилина Лукинична
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1803
Рождение ребёнка
1804
Сын: Заостровский Василий Степанович
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Заостровский Иван Степанович
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Заостровский Яков Степанович
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Заостровская Александра Степановна
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Заостровский Герман Степанович
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Заостровская Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Заостровский Степан Федорович
Смерть
Неизвестно