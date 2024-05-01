Федурина (Фролова) Зинаида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федурина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Федурин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федурин Иван
Рождение ребёнка
Около 1959
Смерть
Неизвестно