Федурина (Фролова) Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федурина (Фролова) Зинаида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Владимир

Мать: Фролова (Пешкова) Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федурин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федурина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Федурин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федурин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федурин Иван

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федурин Иван

Смерть
Неизвестно

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