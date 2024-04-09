Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Егор Михайлович

Мать: Варвара Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ларион Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савелий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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