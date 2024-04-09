Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Егор Михайлович
Мать: Варвара Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ларион Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савелий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно