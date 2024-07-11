Касьянова Неонила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения189
Дата смерти199
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер Примерно В Восемь Девять Лет От Скарлатины
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер Примерно В Восемь Девять Лет От Скарлатины
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Смерть
199
Рождение ребёнка
26.03.1924
Дочь: Касьянова Инна Васильевна
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Губкин, Губкинский, Белгородская область