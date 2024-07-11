Касьянова Неонила Дмитриевна 189 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянова Неонила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

189

Дата смерти

199

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер Примерно В Восемь Девять Лет От Скарлатины

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер Примерно В Восемь Девять Лет От Скарлатины

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Смерть
199
Рождение ребёнка
26.03.1924

Дочь: Касьянова Инна Васильевна

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Губкин, Губкинский, Белгородская область

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