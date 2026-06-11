Мерзлинин Андрей Иванов
мужской, родился 1728
умер Неизвестно
ОтецМерзликин Иван ?Герасимов1687 г.р.
Супруги
Дети
Мерзлинин Емельян Андреев1753 г.р.
Мерзлинин Тихон Андреев1755 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Мерзликин Иван ?Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мерзлинин Емельян Андреев
Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мерзлинин Алексей Андреев
Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева
Смерть
Неизвестно