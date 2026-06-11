Мерзлинин Андрей Иванов 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Мерзлинин Андрей Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1728

умер Неизвестно

Отец
Мерзликин Иван ?Герасимов1687 г.р.
Супруги
Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева1732 г.р.
Дети
Мерзлинин Емельян Андреев1753 г.р.
Мерзлинин Тихон Андреев1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Мерзликин Иван ?Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мерзлинин Емельян Андреев

Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мерзлинин Тихон Андреев

Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мерзлинин Алексей Андреев

Мать ребёнка: Мерзлинина (Шипилова) Прасковия Миндеева

Смерть
Неизвестно

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