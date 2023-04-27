Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева

Место рождения

Краснодарский край г Лабинск

Дата рождения

Вычислено 22.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.03.1991

Отец: Немцыров Алексей Николаевич

Мать: Немцырова (Липовая) Елена Николанвна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Вычислено 30.01.2010

Муж: Бледных Александр Игоревич

Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.2019

Сын: Бледных Максим Александрович

Отец ребёнка: Бледных Александр Игоревич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 19.05.2021

Дочь: Бледных Полина Александровна

Отец ребёнка: Бледных Александр Игоревич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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