Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева
Место рожденияКраснодарский край г Лабинск
Дата рожденияВычислено 22.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.03.1991
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Вычислено 30.01.2010
Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.2019
Сын: Бледных Максим Александрович
Отец ребёнка: Бледных Александр Игоревич
Рождение ребёнка
Вычислено 19.05.2021
Дочь: Бледных Полина Александровна
Отец ребёнка: Бледных Александр Игоревич