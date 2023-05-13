Крылов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1970
Отец: Крылов Анатолий Сергеевич
Мать: Крылова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Наталья Витальевна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область