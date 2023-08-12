Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1909
Дата смерти23.11.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909
Отец: Назаренко Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чмиль Иван
Рождение ребёнка
28.03.1930
Отец ребёнка: Чмиль Иван
Рождение ребёнка
28.01.1932
Дочь: Скибина (Чмиль) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Чмиль Иван
Смерть
23.11.1994
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край