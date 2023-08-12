Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна

Место рождения

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.10.1909

Дата смерти

23.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909

Отец: Назаренко Иван Петрович

Мать: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмиль Иван

Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Чмиль Василий Иванович

Отец ребёнка: Чмиль Иван

Рождение ребёнка
28.01.1932

Дочь: Скибина (Чмиль) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Чмиль Иван

Смерть
23.11.1994
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

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