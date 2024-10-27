Каськов Афанасий Васильевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каськов Афанасий Васильевич

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

04.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Каськов Василий Титович

Мать: Каськова Прасковья Ильина

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каськова (Черкасова) Прасковья Яковлевна

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaskov Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Каськов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Каськова (Черкасова) Прасковья Яковлевна

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1914

Дочь: Каськова (Kaskov) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Каськова (Черкасова) Прасковья Яковлевна

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.03.1958
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область

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