Каськов Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти04.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Каськов Василий Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kaskov Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1909
Сын: Каськов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Каськова (Черкасова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1914
Дочь: Каськова (Kaskov) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Каськова (Черкасова) Прасковья Яковлевна
Смерть
04.03.1958
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область