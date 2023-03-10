Дубовик Платон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1902
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902
Отец: Дубовик Симеон Галактинов
Мать: Ксения Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
15.05.1937
Сын: Дубовик Виктор Платонович
Мать ребёнка: Манькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
22.07.1940
Дочь: Дубовик Раиса Платоновна
Мать ребёнка: Манькова Мария Ильинична
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Смерть
Около 1942