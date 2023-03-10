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Дубовик Платон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1902

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902

Отец: Дубовик Симеон Галактинов

Мать: Ксения Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Дубовик Виктор Платонович

Мать ребёнка: Манькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
22.07.1940

Дочь: Дубовик Раиса Платоновна

Мать ребёнка: Манькова Мария Ильинична

Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Смерть
Около 1942

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