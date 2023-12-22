Волховцова -- Соломия Фиминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волховцова -- Соломия Фиминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1861

Сын: Волховцов Павел Петрович

Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волховцова Фекла Петровна

Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волховцова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волховцов Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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