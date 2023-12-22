Волховцова -- Соломия Фиминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1861
Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волховцова Фекла Петровна
Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волховцова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Волховцов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно