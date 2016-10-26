Криворот (Гайдушенко) Анастасия Семёновна
Место рожденияУкраинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Дата рождения1908
Дата смерти?.05.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гайдушенко Семён
Мать: Гайдушенко Пелагея
Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лукия Сергеевна
Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1934
Дочь: Караштина Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич
Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич
Смерть
?.05.1941