Криворот (Гайдушенко) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворот (Гайдушенко) Анастасия Семёновна

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Место рождения

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гайдушенко Семён

Мать: Гайдушенко Пелагея

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лукия Сергеевна

Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
22.11.1934

Дочь: Караштина Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1940

Сын: Криворот Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Криворот Сергей Яковлевич

Смерть
?.05.1941
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