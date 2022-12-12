Пелагия Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1810
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1810
Отец: Андрей Никитич
Мать: Матрона Семеновна
Крещение
20.10.1810
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Крестьянин Федот Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816