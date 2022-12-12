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Пелагия Андреевна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.10.1810

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1810

Отец: Андрей Никитич

Мать: Матрона Семеновна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
20.10.1810
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Крестьянин Федот Ильин
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1816
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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