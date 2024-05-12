Сучков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уманская Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1998
Дочь: Решетникова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна