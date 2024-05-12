Сучков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уманская Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Любовь Валерьевна

Рождение ребёнка
12.07.1998

Дочь: Решетникова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Сучкова Любовь Валерьевна

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