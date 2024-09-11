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Чулков Игнатий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чулков Захар Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Чулкова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Чулкова Евдокия Стефановна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Чулков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Чулкова Евдокия Стефановна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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